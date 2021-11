Efter en større ekspansion har Eagle Bulks CEO ikke travlt med at skaffe flere skibe

Gary Vogel er bevidst om, at han ikke bør lade sig rive med af stemningen. Det til trods for, at det hidtil usete og usædvanlige skifte i tørlast, som tog fart for et år siden, kalder på et udbrud fra den erfarne CEO for det New York-noterede tørlastrederi Eagle Bulk.

Tag bare et kig på, hvordan udsigterne tegnede sig sidste år: