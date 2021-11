Tørlast kan være på vej ind i ny fase efter 12 måneders optur

Efter 12 måneders optur i tørlast ser det stærke marked ud til at løje en smule af og være på vej ind i en mere usikker og uforudsigelig fase.

I hvert fald rejser der sig nu flere spørgsmål om, hvor længe opturen kommer til at vare ved. Men spørger man Jan Dieleman, der er øverste chef for et af verdens største tørlastrederier Cargill Ocean Transportation, er én ting sikkert, og det er, at tørlastmarkedet kommer til at mærke udsving.