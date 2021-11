Rindbo og Norden tror på fornuftigt 2022 for tørlast trods afmatning i rater

Stærke takter i tørlast har sendt Norden på kurs mod sit bedste årsresultat i 11 år, og også næste år tegner til at blive et fornuftigt tørlastår, omend raterne ikke ventes at kunne holde helt samme snit.

Det er forventningen fra topchef Jan Rindbo, efter Norden torsdag har præsenteret sit største kvartalsmæssige overskud siden starten af 2011.