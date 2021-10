2020 Bulkers fordobler sin indtjening i tredje kvartal

2020 Bulkers, stiftet af den norske shippinginvestor Tor Olav Trøim, høster frugterne i et tørlastmarked, der ventes at stå over for flere gyldne år.

Selskabet landede i tredje kvartal en indtjening på 32,8 mio. dollar, en markant stigning fra 15,7 mio. dollar i samme kvartal sidste år, viser regnskabet onsdag.

Rederiets flåde af tørlastskibe sejlede til rater på i snit 46.000 dollar om dagen mod 22.100 dollar om dagen i tredje kvartal 2020.

I årets sidste kvartal har 2020 Bulkers sikret sig 490 skibsdage til rater på 45.678 om dagen. Og rederiet er generelt optimistisk om de kommende måneder.

Her peger 2020 Bulkers på, at skibene har en break-even på omkring 14.500 dollar om dagen, hvilket sammenlignet med de nuværende dagsrater udløser en indtjening på tæt på 40.000 dollar om dagen for et skib med scrubber.

2020 Bulkers skruer op for indtjeningen i ny charter-aftale

To tørlastrederier er steget med mere end 150 pct på børsen i år

Shipping-børs viser 2021's foreløbige vindere i ekstremt marked