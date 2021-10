Golden Oceans CEO ser det stærke tørlastmarked fortsætte helt ind i 2024

Capesize-rater på 60.000 dollar om dagen, et dagligt breakeven på 12.700 dollar og den største capesize-flåde i verden med hele 56 skibe på vandet. Med de tal er det ikke svært at regne ud, at det lige nu er et udsædvanligt givtigt tidspunkt at operere inden for tørlast.

CEO i Golden Ocean Ulrik Andersen forventer, at det positive marked vil fortsætte helt ind i 2024, og hvis den forudsigelse holder stik, ser ind i omkring 1.000 protiable handelsdage fra dags dato.