Brandvarmt tørlastmarked presser skibenes hastighed op

Slow steaming har været et af de midler, der skulle spare rederierne for penge, fordi langsom sejlads sparer brændstof og dermed også reducerer forureningen.

Det var et af mantraerne for fire-fem år siden, men som markedet har udviklet sig i 2021, har flere rederier sat fuld skrue på eller i alt fald sat farten op med et par knob, hvilket dog også er meget, når skibet i forvejen sejlede 12-14 knob.