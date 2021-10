Billung om nedtur under corona: "Det var forbandet ubehageligt. Slet ikke morsomt"

Da pandemien var på sit højeste, sad Herman Billung og fulgte Star Bulks dalende aktiekurs med en ubehagelig følelse over for de Songa Bulk-aktionærer, som få år forinden havde konverteret deres aktier og var fulgt med over til det græske rederi. Var det den rigtige beslutning at overtale dem til at sælge i 2018?