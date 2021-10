Ét skib kan ende med at betale over 1000 euro om dagen for EU's CO2-kvoter

Det kan komme til at koste et rederi mere end 1000 euro om dagen og i omegnen af 400.000 euro om året at have ét skib sejlende i europæiske farvande fra 2026, når EU's CO2-kvoter ventes at træde fuldt ud i kraft for shippingindustrien.

Sådan lyder vurderingen fra Maersk Broker Advisory Services. Og der er endda tale om et "konservativt bud", da der er mange usikkerheder forbundet med kvotesystemets effekt på skibsfarten, slår managing director Jesper Bo Hansen fast over for ShippingWatch.