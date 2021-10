Norsk tørlastprofil om historisk stærkt marked: "Et lille eventyr"

For selv garvede tørlastprofiler som Herman Billung var det ikke til at forestille sig sidste forår, at raterne for store capesize-skibe ville ramme omkring 70.000 dollar. Halvandet år senere ser opturen ud til at vare ved. "Jeg er meget overrasket over, hvor stærkt det er," siger Billung til ShippingWatch.