BHP-direktør mener kaotisk fragtmarked sluger 15 pct af kapaciteten i tørlast

Det kaotiske fragtmarked i kølvandet på coronapandemien sluger i øjeblikket godt og vel 15 pct. af kapaciteten på tørlastmarkedet.

Sådan lyder det fra mineselskabet BHP's kommercielle direktør, Vandita Pant.

"Lige nu vil jeg mene, at vi regner med, at flaskehalsene har slugt omkring 15 procent af kapaciteten i tørlast," sagde direktøren til Sea Asia-konferencen, der blev afholdt tirsdag.

Hun tilføjede, at i tiden inden pandemien ville tallet have været markant lavere ved omkring 7 til 8 procent.

"Så det er næsten det dobbelt, og det afspejles meget godt i fragtpriserne for alle slags skibe," sagde Vandita Pant.

Ingen supercyklus

Ifølge Vandita Pant sagde er det ikke forventeligt med en ny supercyklus på råvaremarkedet, men markedet er fortsat er inde i en god udvikling, lød det.

Hun understregede, at udtrykket 'supercyklus' formentlig er for stærkt et ord, men at kursen fortsat er god, eftersom den traditionelle efterspørgsel efter råvarer ikke har ændret sig. Hun forklarede også, at med afkarboneringsprocessen i fremtiden vil efterspørgslen efter råvarer vokse.

"Faktisk er vi ansvarlige for at sikre, at de (varer, red.) er tilgængelige for verden for at kunne gennemføre den grønne omstilling, hvad enten det er omstillingen på landsiden, omstillingen i energisystemer, der skal til. Så jeg ville ikke kalde det en supercyklus," sagde hun.

Oversættelse: Christoffer Østergaard

