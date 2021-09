To tørlastrederier er steget med mere end 150 pct på børsen i år

De positive takter på tørlastmarkedet trækker især to rederier op på den toneangivende shippingbørs i Oslo.

Det er de to tørlastrederier Golden Ocean og 2020 Bulkers, der nyder godt af de højeste rater i mere end et årti kombineret med en lav ordrebog, og de to selskaber har nu set deres aktieværdi stige med mere end 150 pct. indtil videre i år.