Western Bulk vil noteres på børs og rejse millioner

Western Bulk gør alvor om sine planer om en børsnotering og vil noteres på handelspladsen Euronext Growth Oslo.

Meldingen kommer efter, at tørlastrederiet med Christen Sveaas' investeringsselskab Kistefos som største ejer for knap en måned siden erklærede, at man ville sigte efter en børsnotering på netop Euronext Growth-børsen i tredje kvartal.