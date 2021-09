Golden Ocean vil sejle med containere i presset marked

Der er mangel på skibe, der kan fragte containere, så nu overvejer det norske tørlastrederi Golden Ocean at klassificere nogle af sine skibe som containerskibe for at maksimere indtjeningen.

Det skriver Bloomberg News.

"Om det kommer til at blive en stor ting for "the capes" (tørlastskibe, red.), er jeg ikke så sikker på. Men det fortæller en historie om, hvilken usædvanlig situation, vi befinder os i," siger Ulrik Andersen, der er direktør i Golden Ocean, ifølge Bloomberg News.

Topchefen siger, at beslutningen vil blive taget fra gang til gang, og rederiet vil overveje at transportere containere, når det er lukrativt.

Nogle skibe kan komme til at kombinere fragten - med tørlast under dækket og containere på dækket.

Udmeldingen fra Golden Ocean kommer efter, at det græske tørlastrederi Star Bulk Carriers ifølge Alphaliner har sikret klassificering af et capesize-skib til at kunne sejle med omkring 1.400 containere.

Star Bulk smider 1400 containere på stort tørlastskib

Ny Clipper-topchef har kursen sat mod det bedste resultat i årevis

Golden Ocean lander kæmpe overskud for andet kvartal