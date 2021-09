Star Bulk smider 1400 containere på stort tørlastskib

Det græske tørlastrederi Star Bulk gør et af sine største skibe klar til at sejle med containere i et marked, hvor enorm efterspørgsel og mangel på udstyr lægger pres på det globale containermarked.

Nærmere bestemt har Alphaliner erfaret, at Star Bulk har tilpasset et af sine 175.000 dwt store capesize-skibe til at kunne laste omkring 1.400 containere.