Fire af verdens største tørlastrederier har tjent 408 mio dollar på et halvt år

Tørlastmarkedet er vendt fuldstændigt rundt efter et tabsgivende 2020. I første halvår kan fire betydende tørlastredere præsentere et samlet plus på 408 mio. dollar. Analytiker tror, at et stærkt marked fortsætter helt til 2024.