En halv milliard står imellem Nordens værste og bedste scenarie for 2021

Uforudsigeligheden er så stor i tørlast for øjeblikket, at det for Norden er blevet til et spørgsmål om 80 mio. dollar – eller lidt over en halv mia. kr.

Det blev understreget med opjusteringen i forbindelse med onsdagens kvartalsregnskab. For godt nok blev toppen af spændet trukket 20 mio. dollar op. Men bunden ligger stadig på de 140 mio. dollar, som blev meldt ud i juni.