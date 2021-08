Norden leverer sit bedste kvartalsoverskud i seks år

Det danske tørlast- og tankrederi Norden præsenterer onsdag sit bedste kvartalsoverskud i seks år, som først og fremmest skyldes det stærke tørlastmarked.

Norden lander samlet set et justeret resultat på 32 mio. dollar for andet kvartal, mod et resultat på 29 mio. dollar i samme periode 2020, viser regnskabet onsdag.