Trøim rejser en kvart mia kroner til ny tørlastsatsning

Den norske shippinginvestor Tor Olav Trøim er på vej med et nyt tørlastsats under navnet Himalaya, og han har nu rejst lidt over en kvart mia. norske kroner til foretagendet.

Himalaya har nærmere bestemt rejst 30 mio. dollar, eller omkring 261 mio. norske kroner, fra en række norske og internationale investorer, skriver Finansavisen.

Pengene skal bruges til at lave de første betalinger for skibe, der er bestilt hos det kinesiske værft New Times Shipbuilding.

Den nye tørlastsatsning kom frem i juni, hvor Tor Olav Trøim fortalte den norske avis, at det er planen at investere op mod 800 mio. dollar i en række LNG-drevne tørlastskibe.

"Ordrebogen er historisk lav, værfterne er fulde indtil 2024, efterspørgslen er god, raterne er allerede stærke i alle bulksegmenterne, og så kommer der nye udledningskrav, som vil reducere udbuddet fra 2023," sagde han til Finansavisen.

Tørlastmarkedet oplever lige nu de højeste rater i mere end et årti, og det skyldes især store hjælpepakker, der verden over har sat efterspørgslen på tørlastvarer som jernmalm, kul og korn på turbo, drevet især af Kina.

