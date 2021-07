Rio Tinto suspenderer arbejde i sydafrikansk mine og erklærer force majeure

Mineselskabet Rio Tinto har suspenderet arbejdet i den sydafrikanske mine Richards Bay Minerals af hensyn til medarbejdernes sikkerhed.

Samtidig har selskabet erklæret force majeure over for kunderne, skriver Bloomberg News.

Mineselskabet har siden årets begyndelse haft danske Jakob Stausholm, som tidligere har været finansdirektør for Mærsk, som administrerende direktør. Selskabet holder operationerne lukket, indtil sikkerheden forbedres, skriver mediet.

I alt 5000 ansatte er beskæftiget ved minen, der er Rio Tintos eneste aktiviteter i Sydafrika. Minen udvinder blandt andet titandioxid, som bruges i maling, plastik og solcreme.

Området har været plaget af vold, der eskalerede i sidste måned, hvor Nico Swart, der er chef for minen, blev skudt på vej til arbejde.

"Det er blevet umuligt for os at drive forretning. Vi kommer ikke tilbage, før det er sikkert for vores folk," siger Werner Duvenhage, chef for den sydafrikanske forretning, til Bloomberg News.

Vold i området omkring minen fik også Rio Tinto til at lukke aktiviteterne i en periode tilbage i 2019. Myndighederne i Sydafrika er ikke vendt tilbage til Bloomberg News med en kommentar.

Minekæmpe med tidligere Maersk-direktør i spidsen overgår forventninger

Rio Tinto vil chartre op mod seks LNG tørlastskibe fra Eastern Pacific