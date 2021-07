En ordrebog, som aldrig har været lavere, sammen med et storimporterende Kina får tørlastrederierne til at drømme om et guldrandet marked indtil i hvert fald 2023.

Således forventer både topchefer og analytikere i tørlast, at det stærke marked, der har taget fart i 2021 indtil videre kun vil fortsætte i de kommende år.