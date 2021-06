Costamare går ind i tørlast med køb af skibe

Skibsejeren Costamare går ind i tørlast via et køb af 16 tørlastskibe.

Costamare, der i forvejen har en stor flåde af containerskibe, vil drive skibene gennem sin eksisterende platform, som får tilgang af ansatte fra selskabet Onassis' tørlastafdeling, som starter hos Costamare til juli, fremgår det af en meddelelse, som dog ikke sætter antal på nyansættelserne.

"Vi har besluttet at investere i en likvid sektor med stærke fundamentale forhold, der giver forbedrede muligheder for afkast til vores aktionærer," udtaler Costamares finansdirektør Gregory Zikos i meddelelsen, hvor hverken sælger eller købspris for skibene oplyses.

Costamare skriver, at skibskøbene til at starte med vil blive finansieret med kapital, selskabet har til rådighed, mens selskabet er i proces med at få "kommerciel bankgæld"på plads.

De 16 tørlastskibe er på mellem 33.000 og 85.000 dwt med en gennemsnitsalder på ti år. To af skibene er allerede leveret til Costamare, mens resten ventes at være leveret inden januar.

Costamare råder foruden de 16 tørlastskibe over 81 containerskibe ifølge meddelelsen.

