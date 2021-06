Gearbulk melder om aftaler med japanske skibsejere

Tørlastrederiet Gearbulk, der sammen med Grieg Star står bag G2 Ocean, melder om at være nået i mål med at genforhandle kontrakter med japanske skibsejere. Et svært tørlastmarked fik sidste år rederiet til at gå sine omkostninger efter i sømmene.