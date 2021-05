Tørlastskib afleverer kul-last i Kina efter at have ventet i 356 dage

Skibet Jag Anand, der er chartret af Cargill og var lastet med australsk kul, har nu afleveret sin last og forladt Kina.

Det sker efter skibet og dets besætning har ligget på anker og ventet uden for Kina i 356 dage, skriver Bloomberg.

Kina har nedlagt forbud mod import af kul fra Australien. Den officielle forklaring om forbudet er udeblevet, men det er flere gange rapporteret, at Kina er utilfreds med en australsk opfordring til at undersøge udbruddet af coronavirus i Kina.

Mindst 19 tørlastskibe ligger ifølge nyhedsbureauet stadig og venter ud for kinesiske havne med lastrummene fyldt med australsk kul.

FN's søfartsorganisation IMO har udtrykt bekymring over situationen og især for tilstandene for besætningerne ombord på skibene.

IMO er "meget bekymret over længden af tid, nogle af disse søfarende har været ombord på skibene. Vi er også bekymrede for adgangen til lægebehandling for de søfarende," sagde en talsperson fra IMO til ShippingWatch i marts, hvor der stadig lå op mod 74 tørlastskibe og ventede på at kunne aflevere deres last.

