Sag om konkurskarantæne mod Thor Stadil og Thorco-direktør er skudt i gang

Sagen om konkurskarantæne mod Thor Stadil og Thorco-direktør Thomas Mikkelsen kommer nu for retten. Thor Stadil kalder over for ShippingWatch sagen for "vrøvl.". Han risrikerer at miste retten til at lede en virksomhed.