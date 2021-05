Handlen med sojabønner står til at gå frem

Handlen med sojabønner ventes at tage et spring opad i 2021-2022 i en ny rapport udgivet af the International Grain Council.

Rapporten viser, at handlen med sojabønner anslås at nå 173 mio. tons, hvilket er 1,3 pct. mere end prognosen for 2020-2021.

Produktionen af sojabønner forventes også at stige i 2021-2022. Forventningen går på en stigning på 5,9 pct. sammenlignet med sidste år.

Det forventes, at Kina kommer til at importere rekordhøje mængder med 103,8 mio. ton sojabønner i 2021-2022, hvilket er 2,3 mio. ton mere end i 2019-2020.

"Stort set relateret til en opgradering for Brasilien steg prognosen for sojabønneproduktionen i 2020-2021 med 1 mio. mt måned-til-måned til 362 mio. mt, en stigning på 7 pct. i forhold til året før," fremgår det af rapporten, som kan læses her.

Foto: Intertnational Grain Council

