Norden opjusterer forventningerne markant til 2021

En yderst stærk udvikling i forretningsenheden Dry Operator samt betydelige markedsforbedringer får rederiet Norden til at opjustere sine forventninger til det justerede årsresultat for 2021.

Nu ser rederiet 50-100 mio. dollar mod tidligere 20-60 mio. dollar.

"Det bredere interval afspejler, at forventningerne er baseret på ikke realiseret fremtidig indtjening i et marked med større volatilitet end sædvanligt," forklarer rederiet.

"Baseret på meget stærk eksekvering og aktiv positionering venter Dry Operator at kapitalisere på det betydeligt forbedrede tørlastmarked og levere bedre indtjening end ventet i løbet af andet kvartal og andet halvår i år," udtaler Jan Rindbo, der er administrerende direktør i Norden.

På baggrund af dette venter Nordens Dry Operator-forretning nu at opnå et justeret årsresultat for 2021, som overstiger rekordåret 2020.

Sidste år landede Nordens justerede resultat efter skat på 105,7 mio. dollar.

Stærkt tørlastmarked

Indtjeningen i Nordens to øvrige forretningsenheder, Asset Management og Tanker Operator, udvikler sig på linje med tidligere udmeldte forventninger. Dog stiger Asset Managements porteføljeværdi i takt med højere tørlastværdier og højere fremtidige tørlastrater.

I forbindelse med Nordens årsregnskab, vurderede Jan Rindbo overfor ShippingWatch, at en lav ordrebog og stigende aktivitet i Kina tegner godt for tørlastmarkedet i det kommende år.

Det stærke tørlastmarked betyder også, at Norden i løbet af 2020 har arbejdet for at blive mere eksponeret mod tørlast og mindre eksponeret mod tank, som er rederiets andet store forretningsområde.

Om det arbejde fortsætter i 2021 er endnu usikkert, lød det fra topchefen.

"Vi er ved at komme ned på nogle niveauer i tankmarkedet, både på assets og perioderater, hvor det ikke længere er så attraktivt at søge dækning og reducere eksponeringen, så det var meget 2020-aktivitet. Der vil stadig være nogle muligheder for at sælge et par skibe, men vi er mere orienteret mod at udnytte det lave marked til at købe eller chartre skibe, når vi synes, at det er rigtigt."

Norden offentliggør delårsrapporten for første kvartal 6. maj.

