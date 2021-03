Belships chartrer to nye tørlastskibe efter aktiesalg

Det børsnoterede tørlastrederi Belships har gennem en rettet aktieemission fået tilført 140 mio. norske kr.

Emissionen blev hurtigt overtegnet, og provenuet vil Belships bl.a. bruge på at finansiere to bareboat-chartrede tørlastskibe, skriver Finansavisen.

"Vi har aktivt brugt aktien med det formål om at vokse og skabe øget likviditet. Samtidig håber jeg, vi viser, at mens vi jagter vækst, er vi også påholdende med vores kapital", siger Belships' topchef Lars Christian Skarsgård til mediet.

De to bareboat-chartrede skibe forventes leveret til efteråret omkring 1. september. Skibene er ved at blive bygget på et kinesisk værft.

Når Belships i slutningen af marts underskriver den endelige kontrakt, skal rederiet lægge ca. 45 mio. norske kr. for skibene. Bareboat-aftalerne for de to skibe løber i 10 år. Breakeven på skibene vil ifølge Belships være ca. 10.700 dollar pr. dag.

I slutningen af 2020 sagde Belships' topchef til Finansavisen, at han vurderer, at man vil "se det stærkeste tørlastmarked i flere år", hvis man også indregner 2022.

Selv om Lars Christian Skarsgård ser optimistisk på markedsudsigterne, var det en anden sag for rederiet sidste år. Her fik Belships et underskud på på 17,7 mio. dollar mod et overskud på 5,1 mio. dollar i 2019.

Når de to nye skibe er leveret, vil Belships' flåde bestå af 23 supramax- og ultramaxskibe.

