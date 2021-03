Tørlastskib afleverer last i Kina efter at have ventet i 269 dage

Et tørlastskib har nu afleveret sin last med australsk kul i Kina efter at have ligget i ni måneder og ventet, fordi landet har indført et forbud mod import af kul fra Australien.

Nærmere bestemt er skibet Topas nu kommet af med sin last af australsk kul i havnen Jingtang i det nordøstlige Kina efter at have ligget i 269 dage udenfor havnene, skriver Bloomberg.

Tilladelsen kommer som led i Kinas ønske om at vise god vilje over for søfarende, der har tilbragt mange måneder til søs. Det skal derfor ikke ses som en lempelse af Kinas forbud mod australsk kul, vurderer kilder over for nyhedsbureauet.

Skibet havde ligget og ventet ved Kina siden juni sidste år, sammen med en lang række andre tørlastskibe med kul fra Australien.

Den officielle forklaring om forbudet mod kul fra Australien er udeblevet, men det er flere gange rapporteret, at Kina er utilfreds med en australsk opfordring til at undersøge udbruddet af coronavirus i Kina.

Det er fortsat uvist, om kullasterne får lov til at komme igennem tolden og komme ind på det kinesiske marked. Men det forventes dog, at skibene får lov til at skifte deres besætning, mens de er i havn. Det vil især hjælpe indiske søfolk, der udgør størstedelen af dem, der er strandet ombord på skibene.

