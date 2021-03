Det tidligere Scorpio Bulkers tabte mere end 600 mio. dollar i 2020 efter exit fra tørlast

Eneti, det tidligere Scorpio Bulkers, tabte mere end 600 mio. dollar i et år, hvor selskabet besluttede sig for at forlade tørlast og satse på vind. Det store underskud skyldes især nedskrivninger på skibe solgt eller sat til salg.