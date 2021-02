"Rekordlav ordrebog" styrker Star Bulks optimisme om tørlast

Topchefen for det græske tørlastrederi Star Bulk Carriers, Petros Pappas, ser positivt på udsigterne for tørlast fra starten af 2021.

Det kommer ovenpå et 2020, hvor resultaterne i fjerde kvartal bidrog til sorte tal på bundlinjen for 2020 som helhed, fremgår det af et urevideret regnskab, som Star Bulk har lagt på bordet torsdag.

Petros Pappas fremhæver ikke mindst begrænsede udsigter for, at nye skibe træder ind i tørlastflåden, som et forhold, der taler positivt for markedet.

"Vi er fortsat optimistiske om markeddynamikkerne i vores industri med en rekordlav ordrebog og miljømæssige reguleringer, der begrænser fremtidig flådevækst og stærke efterspørgselsforhold på tværs af alle nøgleråvarer inden for tørlast," lyder det i regnskabet.

De bedre udsigter, som Star Bulk ser ind i, har fået rederiet til at investere i flere skibe til flåden. Det tæller køb af tre store capesize-skibe, der blev leveret til rederiet i januar. Star Bulk har desuden været på indkøb hos Scorpio Bulkers, der nu har skiftet navn til Eneti. Her blev det til et køb af syv skibe.

Med skibskøbene vil Star Bulks flåde vokse til 126 skibe. Heraf vil 120 skibe være forsynet med en scrubber ombord.

For fjerde kvartal melder Star Bulk om et nettooverskud på 27,8 mio. dollar, der er en fremgang på knap 4,3 mio. dollar fra samme periode af 2019. Fremgangen er sket, selvom omsætningen fra skibene omvendt faldt med 62,6 mio. dollar til senest 186 mio. dollar.

For året som helhed blev det til et overskud på 9,7 mio. dollar mod et tab på 16,2 mio. dollar i 2019 ifølge regnskabet.

Star Bulk Carriers er børsnoteret i New York, men har hjemme i Athen.

