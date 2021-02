Golden Ocean vil købe 18 tørlastskibe af Fredriksen-selskaber

Det norske tørlastrederi Golden Ocean forhandler om et køb af 18 tørlastskibe af datterselskaber tilhørende John Fredriksen-selskabet Hemen Holding.

Det oplyser Golden Ocean, som også er kontrollet af John Fredriksen, i en meddelelse.

De 18 skibe er alle udstyret med scrubbere og består af ti Newcastlemax- og 8 Kamsarmax-skibe, og koster Golden Ocean 752 mio. dollar.

"Handlen vil tilføre betydelig skala til Golden Oceans operationelle flåde og bidrage til at reducere breakeven-niveauer og er samtidig på linje med selskabets strategi for flådefornyelse," skriver Golden Ocean.

Som en del af finansieringen af de 18 skibe planlægger Golden Ocean at gennemføre en såkaldt private placement på 338 mio. dollar, hvor aktierne vil blive tilbudt til udvalgte investorer.

John Fredriksens Hemen Holding har allerede tilkendegivet, at selskabet vil købe halvdelen af aktierne svarende til 169 mio. dollar.

Derudover stiller Hemen Holding et lån til rådighed for Golden Ocean på 414 mio. dollar for at give Golden Ocean "tid og fleksibilitet" til at få den langsigtede finansiering af skibene på plads.

Golden Ocean giver samtidig en opdatering på rederiets resultat i fjerde kvartal af 2020. Her fik Golden Ocean et nettoresultat på 25,4 mio. dollar og et driftresultatet (ebitda) på 59,3 mio. dollar.