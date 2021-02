Wilhelmsen, Yara og Equinor byder ind på at udvikle verdens første CO2-frie tørlastskib

Inden for få uger bliver et rederi og brændstofleverandør udvalgt til et projekt, der efter planen skal bygge og levere det første CO2-frie tørlastskib i verden. Målet er, at skibet rammer vandet i 2023. Equinor, Yara og Wilhelmsen vil være med.