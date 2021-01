Hvad er det lige med Pacific Basin og nordiske topchefer?

Hvis man gennemgår Martin Fruergaards CV, tænker man, at det i sig selv burde have overbevist bestyrelsen for Pacific Basin om, at han var den rette mand til jobbet som den næste CEO.

Han tilhører en generation af ledere, der i deres teenage-år i 80erne indledte arbejdslivet som trainees i Maersk-koncernen og herefter arbejdede sig op inden for shipping for i dag at bestride topposter rundt omkring i verden. Maersks nuværende CEO Søren Skou er et andet godt eksempel.