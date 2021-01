Martin Fruergaard erstatter Mats Berglund som CEO i Pacific Basin

Efter at have stået i spidsen for det store tørlastrederi Pacific Basin i en årrække har svenske Mats Berglund besluttet at træde tilbage fra posten som CEO, oplyser rederiet i en meddelelse. I stedet bliver det den 53-årige danske Martin Fruergaard med en 26 år lang karriere hos Maersk i bagagen, der overtager posten som topchef for det Hongkong-baserede rederi.

Fruergaard er i dag CEO for Ultragas, der hører under den chilenske Ultranav-gruppe, der har hovedsæde i Gentofte nord for København.