Tørlast-indeks stiger over 10 pct.

Tørlastindekset Baltic Dry stiger fredag med 10,9 pct. til 1606 point. Det fremgår af data fra Bloomberg News.

Baltic Dry-indekset udarbejdes af London-baserede Baltic Exchange og dækker priserne for at få fragtet last som kul, korn og jernmalm. Indekset er baseret på en daglig rundspørge til mæglere over hele verden.

Baltic Dry ramte et foreløbigt højdepunkt 20. maj 2008, da indekset ramte 11.793.

Det laveste niveau nogensinde blev nået onsdag den 10. februar 2016, hvor indekset faldt til 290 point.

Over for Finansavisen fortalte topcheferne hos både Golden Ocean og Belships for nyligt, at de tror på et bedre tørlastmarked over de næste to år.

Hos Golden Ocean bygger CEO Ulrik Andersen sine forventninger på, at Kina vil fortsætte med stimuluspakker i 2021, og at den kinesiske appetit for jernmalm derfor består.

"Samtidig vil prisen på jernmalm gå i vejret og være et incitament til, at minerne i Brasilien og Australien øger produktionstakten yderligere," siger Andersen, hvorefter han tilføjede, at den høje pris på jernmalm betyder, at transportomkostningerne udgør omtrent 8 pct. af selve prisen på jernmalmen.

