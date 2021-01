71 tørlastskibe venter fortsat ud for Kina – uden udsigt til at losse

Kalenderen skriver et nyt år, men for et stort antal tørlastskibe ud for Kinas kyster er der ikke meget, der er forandret.

I alt 71 tørlastskibe venter fortsat på, at de får lov til at lægge til i en kinesisk havn og losse deres laster af australsk kul. Det seneste skib har lagt sig i "køen" i begyndelsen af januar i år, mens det første skib vurderes at have ligget stille siden maj 2020, oplyser shippingorganisation Bimco til ShippingWatch.