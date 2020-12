Argentinsk strejke er ovre - 162 tørlastskibe var ramt

En argentinsk strejke, som ramte hele 162 tørlastskibe med sojabønner, er nu ovre ifølge Reuters.

Som ShippingWatch skrev tidligere i denne uge, har skibe med sojabønner været ramt af strejken. Arbejderne krævede højere løn, da den eksisterende løn ikke afspejlede Argentinas høje inflationsrate og den store risiko forbundet i at arbejde under coronapandemien.

Men nu er parterne blevet enige om en aftale, som blev indgået sent tirsdag 29. december, skriver Reuters. Argentina er en av de største leverandører af soja for brug til dyrefoder, så det har været vigtigt at finde en løsning for at kunne laste bønnerne om bord på skibene.

Aftalen omfatter en todelt lønstigning på 25 pct. fra januar 2021 til august samme år. Stigningen for resten af året bliver bestemt af inflationen ifølge en meddelelse fra Argentinians CIARA Soy Crushing Chamber, der er en fællesorganisation for Argentinas sojabønneproducenter.

Knusning af soja og andre landbrugsaktiviteter stoppede, da arbejdet blev nedlagt 9. december. Flere store aktører indenfor jordbrug er blevet påvirket av strejken. Heriblandt Cargill Inc, Bunge Ltd og Louis Dreyfus Co.



Strejken satte også fart på sojaprisen på Chicago Exchange, som nåede den højeste pris i seks år.

