Topchefer ser ind i bedre tider for tørlast

Tørlastmarkedet kommer til at forbedre sig de næste to år, hvis man spørger topcheferne hos rederierne Golden Ocean og Belships.

Hos Golden Ocean bygger CEO Ulrik Andersen sine forventninger på, at Kina vil fortsætte med stimuluspakker i 2021, og at den kinesiske appetit for jernmalm derfor består, skriver Finansavisen.

"Samtidig vil prisen på jernmalm gå i vejret og være et incitament til, at minerne i Brasilien og Australien øger produktionstakten yderligere," siger Andersen til avisen og tilføjer, at den høje pris på jernmalm betyder, at transportomkostningerne udgør omtrent 8 pct. af selve prisen på jernmalmen.

Gennemsnittet ligger normalt på cirka 18 pct. ifølge topchefen, som mendet er, at skaber grobund for endnu højere rater. Desuden ventes der igen at komme vækst i verdensøkonomien.

Hos Belships er topchef Lars Christian Skarsgård ikke så sikker om markedet næste år. Tager man dog 2022 med i ligningen, vil man ”se det stærkeste tørlastmarked i flere år,” siger han til avisen.

Begge topchefer er også enige om, at en lav ordrebog er positiv. Ulrik Andersen siger til Finansavisen, at det vil give en garanti for, at efterspørgslen i de næste to år vil stige mere end antallet af skibe, der kommer ind i markedet.

Når det kommer til de næste måneder, kommer et stort antal leveringer af nybygninger dog til at lægge pres på markedet, vurderede Danmarks Skibskredit for nylig i en analyse. Skibskreditten ser dog også lyspunkter for tørlastmarkedet fra midten af næste år.

