Kinesisk sortlistning af australsk kul rammer fire Golden Ocean-skibe

Fra hovedkontoret i Oslo holder Golden Oceans topchef Ulrik Andersen lige nu øje med en bekymrende situation ud for Kina, som berører flere af rederiets egne skibe.

En diplomatisk strid mellem Kina og Australien betyder, at mere end 50 tørlastskibe har været strandet ud for kinesiske havne i mindst en måned, har Bloomberg beskrevet i denne uge. Det sker efter, at Kina angiveligt har blacklistet import af flere australske råvarer. Heriblandt kul, som rammer tørlastsektoren.