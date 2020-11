Mere end 50 tørlastskibe strandet med australsk kul ud for Kina

En diplomatisk strid mellem Kina og Australien betyder, at mere end 50 tørlastskibe har været strandet ud for kinesiske havne i ugevis.

Det skriver Bloomberg, som beretter, at skibene har ventet i mindst en måned på at levere kul fra Australien til Kina. I alt skulle der være tale om 5,7 mio. tons kul til en værdi af over 500 mio. dollar, som primært er lastet ombord på capesize- og panamax-skibe, der i alt rummer 1000 besætningsmedlemmer.

Ifølge data, som Bloomberg har analyseret, befinder i alt 66 skibe med australsk kul sig i kinesisk farvand.

Kina har ifølge mediet sortlistet en række australske råvarer og fødevarer. Landets kraftværker og stålfabrikker er blevet meddelt, at de skal stoppe med at benytte australsk kul, skriver mediet.

Ifølge en talsmand fra Kinas Udenrigsministerium består sortlistningen af kul i, at kvaliteten ikke er god nok.

"Vi fandt ud af, at det importerede kul i mange tilfælde ikke opfyldte miljøstandarderne. Kina har styrket undersøgelse og test af importeret kul af sikkerheds-, kvalitets- og miljøstandarder for bedre at beskytte de legitime interesser hos kinesiske virksomheder såvel som miljøsikkerhed," har Zhao Lijian, en talsmand fra Kinas udenrigsministerum udtalt i denne uge ifølge Bloomberg.

Australiens premiereminister Scott Morrisson har ifølge Bloomberg udtalt i et tv-interview, at forholdet mellem de to lande går igennem en "ekstraordinær periode", og at landet arbejder på at finde "det bedst mulige resultat" med Kina.

