Eagle Bulk øjner vending i tørlastmarkedet trods voksende underskud

Det amerikanske tørlastrederi Eagle Bulk tror på, at bunden i tørlastmarkedet er nået efter coronavirussen.

Det fortæller Eagle Bulks topchef Gary Vogel i forbindelse med rederiets regnskab for tredje kvartal.

"Baltic Supramax-indekset fortsatte med at blive forbedret i tredje kvartal efter at have ramt bunden i april midt under den globale nedlukning. Jeg tror, at denne positive trend indikerer en normalisering af fragtefterspørgslen," udtaler Gary Vogel.

En del af optimismen baserer Gary Vogel på de handler og aftaler, som rederiet allerede har indgået for fjerde kvartal.

Eagle Bulk har således indgået aftaler for 73 pct. af de såkaldte skibsdage i fjerde kvartal til gennemsnitlige timecharter-rater på 11.276 dollar om dagen.

"Mens der fortsat hersker usikkerhed omkring covid-19, er vi forsigtige optimister om, at den globale økonomi vil fortætte med at blive forbedret og drage fordel af forskellige penge- og finansprogrammer, som sættes i gang omkring i verden," siger Gary Vogel.

Øger underskuddet trods optimisme

På trods af de positive takter øgede Eagle Bulk underskuddet efter skat i tredje kvartal til 11,2 mio. dollar. I samme periode sidste år var underskuddet på 4,6 mio. dollar.

Driftresultatet lød på et overskud på 11,5 mio. dollar mod mod 13,1 mio. dollar i tredje kvartal sidste år.

Eagle Bulk oplyser samtidig, at det i tredje kvartal er lykkedes rederiet at få størstedelen af de søfolk, som har været fanget ombord på skibene på grund rejserestriktioner som følge af coronavirussen, hjem.

