Jan Rindbo om valggyser i USA: Det må ikke trække i langdrag

Nordens topchef Jan Rindbo håber på hurtig afklaring af valget i USA, så landet ikke bliver handlingslammet. "Jeg tror ikke, at det er sundt for noget demokrati, at man skal stille spørgsmålstegn ved udfaldet af et valg," siger han til ShippingWatch.