Scorpio Bulkers får stort underskud og sætter exit fra tørlast i gang

På tærsklen til afskeden med tørlastmarkedet lander Scorpio Bulkers endnu et stort millionunderskud, som bringer det samlede tab i 2020 op på over 200 mio. dollar. Målet er nu at komme op på måske otte vindturbine-installationsskibe.