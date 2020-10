"Jeg har ikke haft svært ved at træffe de ubehagelige beslutninger"

Peter Norborgs karriere som topchef har langt fra været udramatisk. Men han har ikke haft svært ved at træffe de ubehagelige beslutninger, fortæller den afgående Clipper-topchef i et interview med ShippingWatch, inden han tiltræder som CEO for Swire Bulk.