Tysk skibsreder sælger sig helt ud af tørlast

Den kendte tyske shippinginvestor Claus-Peter Offen fokuserer sin shippingforretning yderligere med endnu et frasalg.

Ifølge flere medier, heriblandt det tyske medie Hansa International, har skibsrederens Offen Group netop solgt sin majoritetspost i tørlastforretningen BBG (Bremer Bereederungsgesellschaft). Dermed går Offen Group helt ud af tørlastsektoren.

Afhændelsen af posten i BBG, som Offen overtog i marts 2017 via Conti Reederei, sker via et salg til selskabets managing director og aktionær Joachim Zeppenfeld, skriver Hansa International.

Salget sker som en konsekvens af, at Offen udelukkende ønsker at koncentrere sin shippingforretning mod at operere større containerskibe.

"I fremtiden vil vi koncentrere os helt om vores egne containerskibe," siger Claus-Peter Offen til Hansa International.

Salget af tørlastdivisionen kommer efter, at Offen Group sidste år solgte sine tankaktiviteter fra. Det skete via et frasalg af ship management-selskabet Claus-Peter Offen Tankschiffreederei (CPO Tankers), som blev overtaget af Zeaborn.

