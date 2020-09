Rio Tinto-chef går af efter ødelæggelse af område

Mineselskabet Rio Tintos administrerende direktør samt to andre ledere går af, efter at selskabet har ødelagt et område, der bærer stor kulturel betydning for Australiens oprindelige folk.

Det skriver Financial Times.

Jean-Sébastien Jacques, der er administrerende direktør for det britisk-australske mineselskab, er kommet i uføre, efter at selskabet har ødelagt et 46.000 år gammelt område, der tilhører det oprindelige folk i Vestaustralien.

Derudover går også direktøren for jernmalm og kommunikationsdirektøren af. De to havde ansvaret for selskabets relationer til oprindelige folk.

"Det, der skete i Juukan, var forkert, og vi vil sikre, at ødelæggelsen af en seværdighed, der har så enestående arkæologisk og kulturel betydning, aldrig sker i forbindelse med Rio Tintos arbejde. Vi er også opsatte på at genvinde tilliden hos Puutu Kunti Kurrama- og Pinikura-folket og andre traditionelle ejere," siger Simon Thompson, der er formand for Rio Tinto, til Financial Times.

Det er vigtigt, at den enkelte bliver holdt ansvarlig for sine handlinger, for at selskabet kan genvinde aktionærernes tillid, siger bestyrelsesformanden.

I 2013 fik Rio Tinto tilladelse til at ødelægge området, men selskabet blev efterfølgende gjort opmærksom på den kulturelle betydning, som området havde for Australiens kulturhistorie.

Selskabet ændrede ikke sine planer og gennemførte derfor en eksplosion i området. Det har ført til en storm af kritik, og som konsekvens går de tre chefer af.

Rio Tinto sagde umiddelbart efter eksplosionen, at ødelæggelsen af området var en "misforståelse", og at selskabet ikke var klar over den kulturelle betydning, som området havde.

