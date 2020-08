Norden indgår nyt samarbejde om tank: 25 ansatte mister jobbet

Nordens tankskibe skal fremover drives i et nyt joint venture med Synergy Marine. Over 100 ansatte overflyttes, mens 25 medarbjedere hos rederiet mister deres job. "Vi undgår desværre ikke, at nogle stillinger bliver overflødige," siger topchef.