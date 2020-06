Tørlastmarkedet ventes at falde med 2,4 pct.

For første gang siden 2009 er der et fald i vente for det globale tørlastmarked i 2020 som en følge af nedturen i forlængelse af corona-pandemien, lyder fra analytikerne hos Arrow. 2021 kan derimod udvikle sig i en helt anden retning.