Belships er klar til at vokse og ansætte i presset tørlastmarked

Belships har netop ansat seks topfolk fra Western Bulk for at styrke sin forretning i Oslo. Topchef Lars Christian Skarsgård er åben for flere ansættelser og tror på vækst i det ellers hårdt pressede tørlastmarked, fortæller han til ShippingWatch.