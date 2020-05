Bimco ser dystre udsigter for tørlastredere efter corona

Tørlastrederierne kommer til at vente en god rum tid, før der er bedring på vej. Der er nemlig ikke tegn på en hurtig genrejsning af markedet for tørlast i kølvandet på coronakrisen.

Det skønner Peter Sand, der er chefanalytiker hos organisationen Bimco.

"Udsigterne er dårlige for dry bulk, da det negative efterspørgselschok og overkapacitet tilsammen sender priserne ned i et flerårigt lavpunkt. Og selv om Kina igen er tilbage, er det ikke nok til at vende udviklingen i markedet," skriver han i analyse om udviklingen i juni.

De første tre måneder af 2020 var lidt en blandet landhandel for rederierne, der sejler med tørlast. Og selv om april gav en vis lettelse for nogle skibstyper inden for tørlast, så ligger raterne samlet set under breakeven-niveauerne.

"Kinas betydning for tørlastmarkedet blev tydeligt afspejlet, da landet lukkede ned, og raterne dermed faldt. Siden Kinas genåbning har det betydet en vis støtte til volumener, men de lave rater er der fortsat," skriver Peter Sand.

Handelskonflikt sætter spor

Ikke kun coronakrisen spiller ind. Også handelskonflikten mellem Kina og USA tynger markedet.

"Allerede før Covid-19-udbruddet oplevede eksporten i januar ikke noget løft, og dette er kun blevet værre siden. I første kvartal af året er der kun eksporteret 3,1 mio. tons landbrugsvarer fra USA til Kina - mindre end 10 pct. af de 33,4 mio. tons, som Kina forpligtede sig til at købe i begyndelsen af året," skriver Peter Sand.

Udsigterne for 2020 er stadig tågede, selv om Kina har åbnet landet igen efter nedlukningen. Nogle af de hjælpepakker, der er eller ventes at blive sendt ud fra diverse regeringer og centralbanker verden over, koncentrerer sig om infrastruktur og boliginvesteringer, hvilket vil øge efterspørgslen efter råvarer.

"Men andre industrier, der giver efterspørgsel efter dry bulk - såsom stål og aluminium til bilindustrien - er kollapsede."

"Bilindustrien har taget et markant dyk. Det kinesiske bilsalg faldt 41 pct. i årets første kvartal, og salget i Storbritannien faldt med 97 pct. i april til det laveste niveau siden 1946," fremgår det af analysen.

Handel med råvarer falder

Bimco venter, at handlen med alle råvarer vil falde, inklusive kornhandel, skønt dette kan vise sig at blive årets joker. Men en mindre efterspørgsel efter råvarer kommer som et direkte resultat af nedlukningerne samt af den deraf følgende økonomiske afmatning.

Ifølge Bimco venter Det Internationale Energiagentur (IEA), at efterspørgslen efter kul vil falde med 8 pct. i år, hvor den lavere efterspørgsel kommer fra lavere elforbrug på grund af nedlukninger og reduceret produktionsaktivitet.

"Udsigterne kan endnu forværres yderligere, hvis nedlukningerne varer længere end ventet, eller hvis de skal indføres igen for at undgå en ny bølge af udbrud, men der er lidt udsigt til en bedring."

"Men selv med store offentlige investeringer i infrastruktur vil den globale recession uden tvivl føre til lavere efterspørgsel og lave fragtpriser," lyder vurderingen fra chefanalytikeren.

